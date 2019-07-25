تراند اليوم : السعودية : رسمياً تكشف عن طريقة جديد تكلف الاقامة في السنة فقط خمسماية ريال فقط لجميع الجنسيات وحظ اليمنيين هو الأوفر (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : رسمياً تكشف عن طريقة جديد تكلف الاقامة في السنة فقط خمسماية ريال فقط لجميع الجنسيات وحظ اليمنيين هو الأوفر (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت وزراة الداخلية السعودية ممثلة بالادارة العامة للجوازات اعفاء اليمنيين المتزوجين من سعودية او اليمنيات المتزوجات من سعوديين من رسوم المرافقين على ان تسدد الزوجة مبلغ بسيط في كل عام. جاء ذلك في رد ديرية الجوازات السعودية على استفسار أحد متابعي حسابها عبر موقع ” تويتر ” بشأن رسوم الإقامة لأبناء مواطن من زوجة أجنبية.

وقالت في سؤالها: ” أجنبية زوجة مواطن عندها 5 أبناء هل تدفع رسوم الإقامة أو عندها إعفاء “.

وأوضحت الجوازات:” زوج المواطنة وزوجة المواطن معفيين من المقابل المالي عليهم مالم يكن على هوياتهم تابعين أو مرافقين”.

وحول رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن فأوضحت الجوازات أنها ٥٠٠ ريال في السنة .

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