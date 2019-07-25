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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحي بن لزرق يقطع الشك باليقين ويكشف عن مهمة القوات السعودية التي وصلت العاصمة المؤقتة عدن

تحدث الصحفي اليمني البارز فتحي بن لزرق عن المعدات العسكرية والآليات السعودية التي وصلت إلى عدن. شاهد ايضا اخر الاخبار الساخنه : عاجل : وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي فنانة سعودية شهيرة تثير جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بروب الاستحمام ..شاهد فيديو وصور Advertisements السعودية رهف القنون تعاود الظهور من جديد ،، ولكن هذة المرة بشفائف وارداف منتفخه ..شاهد الصور مشهد صادم من داخل المسجد الحرام.. هروب جماعي للمعتمرين والزوار من الساحات (فيديو)

ومضى بن لزرق يقول:" ‏المعدات العسكرية والاليات السعودية التي وصلت الى عدن هي دفعة اولى من تجهيزات سعودية لاقامة قاعدتين لقوات التحالف العربي في عدن بقيادة سعودية" واضاف بالقول: الاولى ستكون شرق مدينة عدن تحديدا شرق العريش والثانية غربا تحديدا غرب صلاح الدين. واختتم بقوله والتجهيزات الواصلة هي لبدء اقامة وتشييد المعسكرين. ووصلت الى مدينة عدن معدات سعودية عسكرية دعما وتعزيزا للقوات العسكرية السعودية المتواجدة بعدن.

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