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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أول قيادي حوثي هدد الرئيس الراحل " صالح " بالقتل يعاود الظهور ويكشف كيف تم اغتيال " الزعيم " ( تفاصيل)

قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي الانقلابية، محمد عبد السلام، الاربعاء إن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة صنعاء.

وأضاف محمد عبد السلام خلال لقاء مع قناة "RT" الروسية، اليوم، أن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، دفن بحضور أبنائه وعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

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وبخصوص الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن، وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وأكد: إنهم (الحوثيون) يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة الرئيس هادي) هو الذي يرفضه.

يشار الى " محمد عبد السلام " أول من وجه تهديدات مباشرة وصريحة للرئيس الراحل بالقتل في حال لم يتراجع عن موقفة وانتفاضته ضد الحوثيين قبيل ان يتم تنفيذ تهديداته من قبل الميلشيا وبحسب مراقبين فأن ناطق الحوثيين صرح بتهديداته المباشرة لصالح بعد اقرار قيادة جماعته اغتيال الرئيس الراحل واستهدف من اعلان تهديداته عبر وسائل الاعلام تبرير ما سيحدث واثبات الحجه على صالح بكونه لم يتراجع فنفذت الميلشيا تهديداتها .