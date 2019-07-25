شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مرعبة تُباغت حفلات شواطيء جدة.. سعوديون يهربون ويصرخون ”لا إله إلا الله” (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باغتت عاصفة مرعبة الحفلات المُقامة على شواطيء مدينة جدة برعاية هيئة الترفيه السعودية، وبثت الرعب في قلوب السعوديين الذين فروا من شدتها.

وأظهرت لقطات مصورة تناقلها مغردون العاصفة الشديدة وهي تجتاح كافة أنحاء محافظة جدة، لتشل الحياة تمامًا؛ ومنها الحفلات على شواطيء جدة التي توقفت.

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وأبان الفيديو جانبًا من العاصفة التي ضربت مدينة جدة، وتسببت في رعب وفزع للسعوديين، الذين هربوا إلى أماكن مغلقة مرددين "لا إله إلا الله".

وتحوّلت السماء -بحسب مغردين- إلى اللون الأصفر في جدة بسبب الأتربة والغبار الذي حملته العاصفة، فيما أُغلقت المحلات التجارية وتوقفت الحفلات الصاخبة علىشواطيء جدة.

وذكر مغردون على "تويتر"، أن أي شخص في الشارع بجدة كاد أن يطير من على الأرض من شدة الرياح؛ حيث أرجعها البعض إلى الحفلات الصاخبة على شواطيء جدة؛ تزامنًا مع موسم الحج.

ورأى مغردون آخرون، أن ما حدث ظاهرة طبيعية وليس لها علاقة بحفلات هيئة الترفيه على شواطيء جدة، وإنما هي محاولة للإساءة للحكومة السعودية.