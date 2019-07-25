707 حالة انتهاك ضد مدنيين منها 197 قتل في تعز خلال النصف الأول من العام الجاري

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عن توثيقه 707 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م.

وقال المركز في تقريره النصف سنوي عن الوضع الإنساني في المحافظة أن حالات القتل التي تمكن من رصدها عبر فريقه الميداني بلغت 197 مدنيا بينهم 52 طفلا و14 امرأة.

ووفقا للتقرير، كانت مليشيا الحوثي الأكثر دموية من حيث استحواذها على أعلى نسبة في ضحايا القتل خصوصا المباشر والمتعمد، حيث بلغ عدد ضحاياها نحو 86 مدنيا بينهم 31 طفلا و11 امرأة.

وحسب التقرير سقوط 20 مدنيا بالقنص المباشر من قبل قناصين يتبعون مليشيا الحوثي، وسقط نحو 16 مدنيا جراء إنفجار الألغام والعبوات الناسفة، كما قتلت مليشيا الحوثي 7 مدنيين بالرصاص المباشر، وقامت بإعدام مدنيين اثنين وتعذيب أخر حتى الموت.

Advertisements

وتسبب مجهولون بمقتل نحو 42 مدنيا، قتل نحو 27 مدنيا منهم جراء العبوات الناسفة التي يتم زرعها بين الحين والأخر في عدد من المناطق والأحياء المحررة من سيطرة مليشيا الحوثي داخل المدينة، وقتل 14 مدنيا آخرين بالرصاص المباشر، كما قتل مدني آخر طعنا.

ووثق مركز المعلومات إصابة 305 مدنيا خلال فترة التقرير بينهم 66 طفلا و33 امرأة، كانت مليشيا الحوثي مسئولة عن إصابة 178 مدنيا وهي الأعلى أيضا نسبة للأطراف الأخرى، حيث حصدت القذائف المختلفة العدد الأكبر من المصابين والذين وصلوا إلى نحو 110 مدنيا.

واوضح التقرير ان المليشيات استهدفت نحو 29 قتيلا و50 مصابا من الأطفال، فيما طيران التحالف استهدف 11 طفلا وإصابة 2 آخرين، فيما تسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل 5 أطفال واصابة 4 اخرين قتل 2 بالرصاص المباشر وتم تعذيب طفل حتى الموت

ونتج عن الاشتباكات بين مسلحين خارج إطار الدولة واللجنة الأمنية إصابة 37 مدنيا، وتسبب مجهولون بإصابة 30 مدنيا أصيب 17 منهم جراء انفجار عبوات ناسفة، وأصيب 13 منهم برصاص مباشر.