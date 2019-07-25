شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالطيران المسير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم المليشيات الحوثية عن شن هجوم بالطيران المسير قبل قليل على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث بإسم الجماعة أنهم استهدفوا مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز الحربية وقال أيضا أنهم شنو أكثر من 21 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية

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