شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. فاجعة تهز الوسط الفني العربي وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان بحسب ما اوردته صحيفة اليوم السابع المصرية.
وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في العاصمة المصرية القاهرة.
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