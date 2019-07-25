شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء غارات عنيفة استهدفت احد اهم مخازن سلاح الحوثيين شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي فجر اليوم عدة غارات جوية على تجمعات للحوثيين بالعاصمة صنعاء وقال سكان محليون لموقع “عناةين بةست”ان الغارات استهدفت تجمعات الحوثيين ومخزن للأسلحة في معسكر الحفا بجبل نقم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء غارات عنيفة استهدفت احد اهم مخازن سلاح الحوثيين شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.