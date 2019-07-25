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صنعاء غارات عنيفة استهدفت احد اهم مخازن سلاح الحوثيين شاهد الصور

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عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي فجر اليوم عدة غارات جوية على تجمعات للحوثيين بالعاصمة صنعاء

وقال سكان محليون لموقع “عناةين بةست”ان الغارات استهدفت تجمعات الحوثيين ومخزن للأسلحة في معسكر الحفا بجبل نقم 

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