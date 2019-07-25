وردنا الان : الملك سلمان يصدر قرار عاجل بشأن هذة الدولة الخليجية بعد إساءة قناة العربية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الملك سلمان يصدر قرار عاجل بشأن هذة الدولة الخليجية بعد إساءة قناة العربية

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا هامًا بشأن الكويت، وذلك بعد أيام من إساءة قناة "العربية" السعودية لدولة الكويت بسبب الخلافات الخليجية.

وكلّف الملك سلمان، نجله الأمیر عبدالعزیز بن سلمان، وزیر الدولة السعودي لشؤون الطاقة، بالذهاب إلى الكويت من أجل بحث استئناف الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة.

ويحاول الملك سلمان، عن طريق الدبلوماسية حل الأزمة العالقة مع الكويت بشأن المنطقة المقسومة، لا سيما بعد فشل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حلها لدى زيارته الكويت ومقابلته الشيخ صباح جابر الصباح.

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وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة الكويتية، أن زیارة الأمیر عبدالعزیز بن سلمان إلى الكويت تأتي في إطار استكمال التشاور حیال استئناف الانتاج النفطي في المنطقة المقسومة.

ولم يستطع الأمير محمد بن سلمان، حل الأزمة مع الكويت في زيارته الأخيرة، بسبب رغبة السعودية في الاستحواذ على النصيب الأكبر، إلا أن أمير الكويت رفض ذلك، وهو ما جعل ولي العهد يقطع زيارته سريعًا.

يشار إلى أن قناة "العربية" أساءت للكويت سابقًا وهو ما فسره محللون كويتيون على أنه رغبة من السعودية في التصعيد، إلا أن تعميمًا سريًا من الديوان الملكي صدر للصحف ووسائل الإعلام السعودية بعدم الإساءة للكويت.