شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة سعودية شهيرة تثير جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بروب الاستحمام ..شاهد فيديو وصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فنانة سعودية شهيرة تثير جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بروب الاستحمام ..شاهد فيديو وصور

نشرت الفنانة السعودية داليا مبارك، عبر حسابها على "إنستغرام"، فيديو غير مسبوق لطفلتها التي تبلغ شهرها التاسع.

وبدت الأخيرة مرتدية روب الاستحمام فيما يتم إجراء جلسة عناية بالبشرة لها. ولهذا تم تطبيق قناع على وجهها وفرك يديها ونقع قدميها بماء الورد.

وأحدث هذا صدمة كبيرة في أوساط متابعين الفنانة حيث عبروا عن استغرابهم قيامها بذلك والتعامل مع ابنتها وكأنها راشدة.

وجاء في التعليقات التي تضمنت الكثير من الانتقادات: "حرام عليها هذي بيبي وبشرتها ماتحتاج شي. الناس واضح اتجننت بسبب الشهرة" و"وع كثرت فلوسها" و"حرام يلي عم يصير. لسة بيبي مو عارفة شو عم يصير معها. احفظو أسرار بيوتكم وحاج تنشرواأمور مالها داعي" و"هاذي طفلة وبشرتها طرية ليش يسوون فيها كذا الحمدالله ع نعمة العقل لوجبتي بنت كبيره".

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وتعليقاً على الفيديو الذي حقق عدداً كبيراً من المشاهدات في وقت قصير، كتبت داليا: "ما أعتقد أحد راح يعمل سبا بعد لي لي بنتي... شكراً على تدليلكم لأميرتي".