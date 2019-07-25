تراند اليوم : كبرى الصحف الأمريكية تفاجئ " قطر " وتنشر " تسجيلات صوتية " صادمة تثبت تورطها في اخطر عملية ارهابية بدولة مجاورة لليمن !

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن كبرى الصحف الأمريكية تفاجئ " قطر " وتنشر " تسجيلات صوتية " صادمة تثبت تورطها في اخطر عملية ارهابية بدولة مجاورة لليمن ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز عن مكالمة هاتفية مع السفير القطري في الصومال ، قال رجل أعمال مقرب من أمير قطر إن المسلحين نفذوا التفجير في بوساسو لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها، دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال رجل الأعمال خليفة كايد المهندي في المكالمة في 18 أيار / مايو ، أي بعد حوالي أسبوع من التفجير: "التفجيرات والقتل ، نعرف من يقف وراءها" .