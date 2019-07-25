شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن كبرى الصحف الأمريكية تفاجئ " قطر " وتنشر " تسجيلات صوتية " صادمة تثبت تورطها في اخطر عملية ارهابية بدولة مجاورة لليمن ! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز عن مكالمة هاتفية مع السفير القطري في الصومال ، قال رجل أعمال مقرب من أمير قطر إن المسلحين نفذوا التفجير في بوساسو لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها، دولة الامارات العربية المتحدة.
وقال رجل الأعمال خليفة كايد المهندي في المكالمة في 18 أيار / مايو ، أي بعد حوالي أسبوع من التفجير: "التفجيرات والقتل ، نعرف من يقف وراءها" .
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : كبرى الصحف الأمريكية تفاجئ " قطر " وتنشر " تسجيلات صوتية " صادمة تثبت تورطها في اخطر عملية ارهابية بدولة مجاورة لليمن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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