تراند اليوم : مفاجأة جديدة بشأن أمر الملك سلمان لـ"هيئة كبار العلماء".. هذا ما سيحدث مع "هيئة الترفيه" في السعودية..

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة جديدة بشأن أمر الملك سلمان لـ"هيئة كبار العلماء".. هذا ما سيحدث مع "هيئة الترفيه" في السعودية.. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر إعلامية، مفاجأة جديدة عن الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز، لـ"هيئة كبار العلماء" في السعودية، وما سيحدث مع "هيئة الترفيه".

وأكدت المصادر، أن تعيين الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله بن محمد السليمان عضوًا في هيئة كبار العلماء، بأمر من الملك سلمان، تمَّ بعد اختياره من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

و"السليمان" لم يكن معروفًا على نطاق واسع لدى السعوديين قبل الأمر الملكي من الملك سلمان؛ إلا أنه من الدعاة المؤيدين بشدة لسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

Advertisements

وبحسب المصادر، فإن هناك خطة لدى محمد بن سلمان، لإجراء عملية إحلال وتبديل داخل هيئة كبار العلماء، في ظل وجود معارضات لـ"هيئة الترفيه"، وهو ما بدأ عن طريق أول أمر ملكي من الملك سلمان.

والشيخ "السليمان" الذي عينه الملك سلمانبـ"هيئة كبار العلماء" أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في العام 2011، وارتبط اسمه بالداعية صالح الفوزان.

وكانت تقارير، أكدت أن محمد بن سلمان، وجه بإعفاء عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية؛ نظرًا لمعارضاتهم سياسات المملكة الجديدة، فيما عيّن الملك سلمان أمس العضو الجديد.