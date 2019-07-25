تعرض 546 منزلاً للتفجير والنهب من قبل مليشيا الحوثي في حجة

قالت رئيسة الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، أم العز، إن الاحصائية الأولية للمنازل التي فجرتها ونهبتها مليشيا الحوثي في محافظة حجة ومعظمها في حجور بلغت نحو546 منزلاً.
وأضافت خلال حفل اشهار الهيئة،الأربعاء، بمدينة مأرب، ان تأسيس الهيئة جاء استجابة لمعاناة الضحايا والناشطين الحقوقيين بهدف اظهار بشاعة جريمة تفجير المنازل ومدى الأضرار المادية ولاجتماعية والنفسية الناتجة عن تلك الجريمة، والسعي لتعويض المتضررين وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم المحلية والدولية.
وأوضحت أن تفجير المنازل من قبل مليشيا الحوثي تعتبر جريمة حرب بحق الانسانية تحرمها كافة الشرائع والقوانين الدولية، مشيرة إلى عدم الاهتمام من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتلك الجريمة التي تقترفها المليشيات بحق المدنيين.
وطالبت أم العز، كافة الضحايا توثيق الانتهاكات التي وقعت عليهم لدى الهيئة لضمان اثبات الحالة لتتمكن الهيئة من المطالبة بالتعويض العادل.
من جهته قال رئيس منظمة حماية علي التام، إن الهدف من وراء التضامن مع الضحايا والمطالبة بحقوقهم هو معاقبة المجرم واحلال السلام ولو بعد حين، لكن عندما نقف متفرجين نبعث برسالة للمنتهكين مفادها أنهم لن يتعرضوا للعقوبة ويستمرون في الانتهاكات ضد المدنيين.
وأضاف أن تعزيز الوعي وتوجيه وتدريب ذهنية المجتمع لتصبح هي الرافعة الحقوقي هي الأقوى والوسيلة الضاغطة الأكبر لمناهضة الانتهاكات والمدافعة عن حقوق المدنيين بلا استثناء.
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