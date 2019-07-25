شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتوعد هؤلاء بـ«الفصل عن العمل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد المهندس محمد العناني وزير الكهرباء والطاقة، أن من يثبت عليه اعمال تنفيذ تؤدي الى خراب وتدمير الشبكة العامة من خلال الربط العشوائي ويتلاعب فى حق الدولة أو المواطنين سينال أقصى عقاب يصل إلى حد الفصل مهما كان منصبه، موكدا أنه من يثبت فساده داخل القطاع سيكون عبرة للجميع وسيصل الأمر إلى نزاع شخصي للقضاء على كل أشكال الفساد.

وأضاف «العناني»، أنه حريص على دقة ما يتم تنفيده من حملات على الربط العشوائي وعلى عملية تحصيل الفواتير من المواطنين للحفاظ على حق الدولة والمواطن معا، لافتا إلى أنه يتابع كل من يتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.

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وأكد العناني أنه يتابع بنفسه جميع شكاوى المواطنين التى يتلقاها من خلال هاتفه المحمول أو من خلال فريق العمل بمكتبه.الذين يستقبلون شكاوي المواطنيين عبر الواتس على رقم 772351374 ويتم عرضها له بشكل دوري وحل كل البلاغات والشكاوي.

وأوضح أن اجمالي الشكاوى في شهر مايو يونيو يوليو وصل الى 200 شكوى عبر جواله ، مؤكداً حرصه على الشفافية كمبدأ اساسي في عمل وزارة الكهرباء والطاقة لايصال المعلومة الحقيقية للمنظومة بكل وضوح مما يعزز الثقة والوضوح بين المؤسسة وبين المواطن ومن هذا الباب فإن عدد ساعات الانطفاء المبرمج لتخفيف الأحمال على الشبكة اليوم الثلاثاء، سيصل إلى ما بين ساعتين تطفئة وثلاث تشغيل.

واعرب في ختام حديثه عن اعتذار وزارة الكهرباء لجميع المواطنيين المتضررين، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق بالقضاء على أعمال الربط العشوائي.

