شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي فجرت ونهبت أكثر من 546 منزلاً في حجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، أن الاحصائية الأولية للمنازل التي فجرتها و نهبتها مليشيا الحوثي في محافظة حجة ومعظمها في حجور بلغت نحو546 منزلاً.

وذكرت رئيسة الهئة، أم العز ،خلال حفل اشهار الهيئة اليوم بمدينة مارب أن تفجير المنازل من قبل مليشيا الحوثي تعتبر جريمة حرب بحق الانسانية تحرمها كافة الشرائع والقوانين الدولية، مشيرة إلى عدم الاهتمام من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتلك الجريمة التي تقترفها المليشيات بحق المدنيين.

وطالبت كافة الضحايا توثيق الانتهاكات التي وقعت عليهم لدى الهيئة لضمان اثبات الحالة لتتمكن الهيئة من المطالبة بالتعويض العادل.

وفجرت مليشيا الحوثي منذ إنقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، مئات المنازل في مختلف محافظات الجمهورية، أبرزها في صنعاء، وصعدة، وحجة، وعمران، وتعز، وإب، والضالع، والبيضاء، اضافة إلى تفجيرها لعشرات المساجد والمدارس ومبان حكومية ومدارس لتحفيظ قرآن.