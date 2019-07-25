بن سلمان يؤكد استمرار العدوان على اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض
جدد المهفوف محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الأربعاء، تأكيده الإستمرار في دعم الفار هادي وحكومته التي تتخذ من الرياض مقراً لها.
وزعم محمد بن سلمان إن أمن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار السعودية ودول الخليج والمنطقة.
وأضاف: أن موقف المملكة الداعم والمساند لهادي “مستمر”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل إنسحاب الامارات والقوات السودانية من عدد من المناطق فيما تواصل السعودية ارسال التعزيزات العسكرية الى اليمن.
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