تراند اليوم : أنباء عن وفاة الفنان المصري الشهير فاروق الفيشاوي والحزن يعم المدن المصرية

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أنباء عن وفاة الفنان المصري الشهير فاروق الفيشاوي والحزن يعم المدن المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء قوية عن وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي داخل العناية المركزة بعد تدهو رحالته الصحية بسبب معاناته من السرطان.

بينما أبدى مقربون من عائلتة قلقهم من تدهور حالته الصحية في الساعات الأخيرة، نافين وفاته في الوقت نفسه.



وقالت رئيس اللجنة الصحية في نقابة الممثلين المصريين الفنانة نهال عنبر لصحيفة«الراي» الكويتية، إن «زميلها الفيشاوي على قيد الحياة لكن حالته حرجة جداً، في الوقت الحالي، وأنه كان يعالج من خلال تجهيزات خاصة في بيته في حجرة خاصة، ثم رأى الأطباء ضرورة نقله إلى المستشفى، لإدخاله العناية الفائقة، لعلاجه من الأورام التي يعاني منها، مع منع الزيارة، خصوصاً أن الوعكة قوية».

من جهتها، قالت التليفزيونية المصرية المذيعة إنجي علي: «فاروق الفيشاوي يحتاج دعواتكم الآن... اللهم اشفه وعافه واعف عنه».

إلى ذلك، اضطرت أسرة مسرحية «الملك لير»، والتي يلعب بطولتها الفنان يحيى الفخراني، إلى إسناد دور فاروق الفيشاوي في المسرحية إلى ممثل آخر، بعد أن تعذر سفره مع المسرحية إلى السعودية، في الأيام الأخيرة.

وذكرت إدارة المسرح، أن الفنان أحمد فؤاد سليم، هو الذي يقوم حاليا بأداء دور «جلوستر» في المسرحية، بدلاً من الفيشاوي.