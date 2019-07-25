تراند اليوم : ورد الآن : قرار جمهوري بتعيين جديد (الاسم والمنصب)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي قراراً جمهورياً جديداً.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ونص القرار الذي يحمل الرقم 28 للعام 2019 على تعيين رئيس جديد للهيئة العامة للاثار والمتاحف. وجاء في نص القرار: Advertisements مادة (1) يعين الأخ د. أحمد أحمد باطايع رئيسا للهيئة العامة للاثار والمتاحف. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر الجريدة الرسمية.

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