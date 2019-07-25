رصد لأبرز خروقات ميليشيا الحوثي في الجاح خلال الساعات الماضية

تعرضت منطقة الجاح الإستراتيجية، جنوب الحديدة، لقصف مكثف خلال الساعات الماضية، في إطار خروقات المليشيات الحوثية المدفوعة إيرانيا لنسف اتفاق السويد. ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة رصد لأبرز خروقات الميليشيات الإنقلابية خلال الساعات الماضية، التي قامت بها بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في قرى ومزارع الحسينية استهدفت قرى ومزارع النخيل في الجاح بمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة كما أطلقت قذائف الهاون وبي 10 صوب مواقع القوات المشتركة. وفيما يلي خروقات الميليشيات : - الساعة01:00 فجرا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تستهدف بالأسلحة الرشاشة عيار 14:5 و12:7 قرى المرازيق ومزارع النخيل في وادي الجاح. - الساعة 01:09 فجرا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تكثف استهداف مزارع النخيل بالأسلحة الرشاشة ومعدلات البيكا. - الساعة 01:16 فجرا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار من سلاح القناصة صوب مواقع القوات المشتركة. - الساعة 06:46 صباحا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تواصل استهداف قرى المرازيق بالأسلحة الرشاشة عيار 12:7 و معدلات البيكا . - الساعة 07:26 صباحا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تكثف إطلاق النار بمختلف الأسلحة الرشاشة صوب مواقع القوات المشتركة أعلى وادي الجاح. - الساعة 08:02 صباحا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق قذيفة هاون صوب مواقع القوات المشتركة. Advertisements - الساعة 08:23 صباحا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تعاود استهداف قرى المرازيق بسلاح القناصة. - الساعة 09:00 صباحا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 12:7 صوب مواقع القوات المشتركة. - الساعة 09:14 صباحا.. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق قذيفة بي10 صوب مواقع القوات المشتركة أعلى وادي الجاح . - الساعة 12:04 ظهرا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تواصل استهداف مزارع النخيل بالأسلحة الرشاشة عيار 12:7 ومعدلات البيكا . - الساعة 06:51 مساء .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 12:7 صوب مواقع القوات المشتركة. - الساعة 07:00 مساء .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تواصل إطلاق النار من أسلحة رشاشة عيار 12:7 صوب مواقع القوات المشتركة. - الساعة 08:20 مساء .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تعاود استهداف مزارع النخيل في وادي الجاح. - الساعة 09:11 مساء .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق قذيفة هاون صوب مواقع القوات المشتركة .

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