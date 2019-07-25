شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: 20 قتيل حوثي وعشرات الجرحى في عملية عسكرية نوعية بقعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ ابطال اللواء الاول مقاومة بقيادة وليد سيف سكره في جبهة حجر شمال غرب قعطبة هجوم عسكري نوعي ناجح على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة شمال الريبي وتباب الحساريه والبكيرية في عويش وتباب لكمة النوب والدرماء شمال الريبي والمعشار والدوحجه والطيرمه شمال لكمة الدوكي .

وتكبدت ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر فادحه في الارواح والمعدات وقد نتج عن هذه العملية النوعية مقتل عشرين من عناصر الحوثي وعشرات الجرحى وتحرير عدد من المواقع والمنازل التي كانت تتحصن بها مليشيات الحوثي كما اغتنم المقاتلين في اللواء اول مقاومة عدد من الرشاشات الخفيفه والمتوسطه .

الى ذلك تمكن طيران التحالف العربي من تنفيذ عدت غارات جوية استهدف خلالها مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق الجب وعويش والمقلب وباجه شمال غرب جبهة حجر واكد مصدر عسكري في جبهة حجر انه تم تدمير دبابة للعدو في عويش وعربة bmb وعدد من الاطقم

