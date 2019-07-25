شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين مسؤول حكومي (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا جديدا. ونص القرار الذي يحمل الرقم 28 للعام 2019 على تعيين رئيسا جديدا للهيئة العامة للاثار والمتاحف. وجاء في نص القرار: مادة (1) يعين الأخ د. أحمد أحمد باطايع رئيسا للهيئة العامة للاثار والمتاحف. مادة (2) يعمل بهذا القرار…

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