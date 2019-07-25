شكرا لقرائتكم خبر عن الناطق الرسمي للحوثيين: علاقتنا مع أولاد صالح جيدة وإيجابية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام أنهم تجاوزوا مرحلة علي عبدالله صالح ولديهم علاقات إيجابية جيداً مع أولاد صالح والمؤتمر الشعبي.

وأضاف محمد عبد السلام، اليوم في مقابلة له على قناة “RT” الروسية، إن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة صنعاء.

وأكد أن الرئيس السابق دفن بحضور أبنائه وعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء.

هذا وقد أغتالت مليشيا الحوثي الرئيس الراحل صالح في منزله بالعاصمة صنعاء، في ديسمبر 2017، بعد اعلانه فك الارتباط معهم، والبدء بصفحة جديدة مع كافة القوى السياسية اليمنية ودول التحالف العربي.

