شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكي يكشف اسباب مواصلة السعودية حملتها العسكرية ضد الحوثيين بالرغم من خروج الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع “لوبلوغ” الأمريكي، وهو مركز بحثي متخصص، أن السعودية ماضية في حربها ضد الحوثيين في اليمن سواءً واصلت الإمارات المشاركة في القتال أم خرجت منه، سارداً عدداً من الأسباب وراء هذا الموقف السعودي.

نص التقرير:

من غير المرجح أن ينهي قرار الإمارات العربية المتحدة بسحب معظم قواتها من اليمن النزاعات المتعددة التي تدور رحاها في هذا البلد التعيس ، ولكن يمكن أن يكون له آثار أوسع على العلاقات بين الإمارات وشريكها الإقليمي الأكثر أهمية ، المملكة العربية السعودية.

والسعودية ، ممثلة بشخص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملتزمة بالحرب ضد الحوثيين وهي التي يشار إليها عادة بالبنان باعتبارها قائدة “التحالف” الذي يقوم بالعملية العسكرية الطويلة الأمد ضد الحوثيين.

لكن الإمارات العربية المتحدة هي التي قامت بمعظم القتال على الأرض فيما حصر السعوديون أنفسهم كليا تقريبا في الضربات الجوية.

حتى مع مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل ، لم تكن السعودية أقرب إلى تحقيق أهدافها من الحرب عما كانت عليه في بداية الصراع قبل أربع سنوات.

ومع ذلك تبقى السعودية ملتزمة بمواصلة الحملة ضد الحوثيين لكن يبدو أنها تفتقر إلى الأداة الأكثر أهمية لشنها.

وقال المسؤولون الإماراتيون إن قرار الانسحاب كان قيد المناقشة منذ فترة ، وأن السعوديين كانوا مطلعين على الأمر ، وحتى الآن لم يقل السعوديون غير ذلك ، على الأقل علنًا.

لكن من الصعب تجنب الاستنتاج بأن انسحاب الإمارات قد ترك المملكة العربية السعودية في وضع صعب للغاية.

وقد شخص تقرير حديث في صحيفة نيويورك تايمز الوضع بشكل صريح، حيث جاء فيه:

((في حين تكفل السعوديون بالكامل تقريبًا بالغارات الجوية ، قاد الإماراتيون ، المتمرسون بسنوات من القتال إلى جانب الجيش الأمريكي في أفغانستان وغيرها ، كل تقدم بري ناجح تقريبًا.

خلف الكواليس ، لعب الضباط الإماراتيون والأسلحة والمال الإماراتي دورًا مهمًا بنفس القدر في تجميع تحالف متشعب من مختلف الميليشيات اليمنية المتصارعة ، والتي بدأت بالفعل تتصارع لملء فراغ السلطة الذي خلفه الإماراتيون.

كما أن الانسحاب الإماراتي قد أضعف بشدة خيارات التفاوض بالنسبة للسعودية ، مما رفع التكلفة المحتملة على كاهل الأمير محمد بن سلمان في أي مفاوضات قادمة لإنهاء الحرب مع الحوثيين)).

ومع ذلك ، توقع السفير الأمريكي السابق في اليمن جيرالد فيرشتاين مؤخرًا أن السعوديين “سيواصلون حملتهم بغض النظر عن ما يفعله الإماراتيون أو الولايات المتحدة” لأنهم يعتقدون أنهم لا يمتلكون خياراً آخر.

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لقد أوضح السعوديون أنهم ينظرون إلى الصراع مع الحوثيين على أنه حرب ضرورية ، وليست حرب اختيارية.

السعوديون ليسوا مستعدين للتغاضي عن وجود قوة عسكرية مدعومة من إيران بالقرب من الحدود الجنوبية ، خاصة وأن الحوثيين كانوا يطلقون الصواريخ على المطارات والمدن السعودية.

في الآونة الأخيرة في مايو ، بعد اجتماع في واشنطن مع وزير الخارجية مايك بومبو ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ، لم يشر وزير الخارجية الإماراتي ، عبد الله بن زايد آل نهيان ، إلى أن بلاده بدأت بالاستعداد للانسحاب من الحرب ضد الحوثيين أو من صراع منفصل في وسط اليمن ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وقال بن زايد آنذاك: “ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة في اليمن لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران وجماعة القاعدة في جزيرة العرب التي شنت هجمات متعددة ضد الأمريكيين والمصالح الأمريكية”.

أما الآن فقد تغير الموقف كلية، إذ تقول الإمارات أنها بحاجة إلى إعادة نشر بعض قواتها في الوطن لمواجهة أي عدوان محتمل من إيران، والتي تعاني جراء محاصرتها بالعقوبات الأمريكية المشددة.

يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم دربوا عددًا كافيًا من الجنود اليمنيين حتى يتمكن اليمنيون من تحمل العبء الأكبر.

وفي حين أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية دعمتا فصيلين مختلفين في الصراع اليمني المعقد ، إلا أنهما كانا يتصرفان بانسجام وتوحد أكبر في بقية أنحاء المنطقة ، ولا يقتصر الأمر فقط على معارضة إيران.

في الواقع لقد كان محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد إمارة أبوظبي ، مرشدًا وصديقًا لنظيره السعودي الشاب ، محمد بن سلمان طوال هذه السنين.

قادا معاً حملة لمقاطعة قطر، إلى جانب مصر والبحرين. كما تعاونت الدولتان بشكل وثيق لدعم النظام المصري الحالي بالمال.

لقد مرت تسعة أشهر منذ أن دعا وزير الخارجية بومبيو إلى إنهاء الحرب في اليمن. حينها قال إن الولايات المتحدة “تدعو جميع الأطراف إلى دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في إيجاد حل سلمي للنزاع في اليمن على أساس المراجع المتفق عليها”.

مضيفا: “لقد حان الوقت الآن لوقف الأعمال القتالية ، بما في ذلك ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك ، يجب أن تتوقف الغارات الجوية للتحالف في جميع المناطق المأهولة بالسكان في اليمن “.

لا يزال غريفيث يعمل ، ويبحث عن صيغة سياسية يمكن أن تنهي الحرب ، لكنه فشل حتى الآن.

غير أن ازدياد الضغوط على السعودية بعد انسحاب الإمارات من اليمن يمكن أن يؤدي الى مفاوضات تنهي القتال.

تخلي الإمارات عن القتال بجانب السعودية ضد الحوثيين قد لا يحدث خرقاً في العلاقة بين المحمدين. ولكن إذا حدث ذلك ، فقد يضطر الأمير القوي محمد بن سلمان الى إعادة ترتيب أوراقه وإعادة ترتيب الموقف السياسي للمملكة العربية السعودية في كثير من المناطق والبلدان العربية.