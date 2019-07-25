شكرا لقرائتكم خبر عن مصافي عدن تعلن: بدء ضخ البنزين إلى خزانات شركة النفط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة مصافي عدن، مساء اليوم أنها بدأت، بضخ كمية من مادة بنزين السيارات إلى خزانات منشآة البريقة التابعة لشركة النفط اليمنية فرع عدن .

وأوضحت الشركة، أن الكمية التي يجري ضخها تبلغ ألف طن متري وبعد إنتهاء الضخ ستقوم شركة النفط بتزويد السوق المحلية بالبنزين بحسب برنامجها .

هذا وتشهد العاصمة المؤقه عدن أزمة خانقة في مادة البنزين منذ أيام بسبب رفض محتكر توريد المشتقات النفطية إلى عدن، ضخ أي كميات قبل سداد ما له من مستحقات لدى الحكومة