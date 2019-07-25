شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أعمال الوفد السعودي للإعمار بحضـرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت في مدينة المكلا عاصمةمحافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، أعمال الوفد السعودي للإعمار وذلك بحضور اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت.

والتقى المحافظ بأعضاء الوفد السعودي للإعمار الذي وصل صباح اليوم إلى مدينة المكلا، بحضور نظرائهم في المكاتب والمؤسسات ذات العلاقة بساحل ووادي حضرموت .

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وأكد محافظ حضرموت لوفد الإعمار السعودي، أن الملف الأمني في حضرموت من أفضل الملفات، وإن الأوضاع الآمنة والمستقرة في حضرموت ستسهم بفعالية في تنفيذ برامج الإعمار بشكل أفضل.

ووجه البحسني بتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح عمل الوفد وتنظيم برنامج تفصيلي لسير أعمال الوفد بداية من يوم غد الخميس .

و ثمن البحسني مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة ، مقدراً مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي العهد السعودي والحكومة والشعب السعودي الشقيق.