شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينظر رئيس وزراء بريطانيا الجديد إلى السعودية وإيران؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبح بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا. ويهتم الكثير من العالم بدراسة وجهات نظره في القضايا العالمية ومعرفة آرائِهِ والمواقف التي اتخذها قبل توليه السلطة في محاولة للتكهن بالمسار الذي سيتخذه أثناء رئاسة الحكومة البريطانية.

وفي هذا الصدد نشرت بعض المواقع الصحفية بعضًا من آرائِهِ التي سجلها عندما تولى حقيبة الخارجية لعامين، ومقتطفات من مقالاته التي كتبها في عدد من الصحف والمجلات لسنوات،وفيما يلي نستعرض أهم آراء رئيس الوزراء البريطاني الجديد في السعودية وإيران.

السعودية: “ملتوية وتسيء استغلال الدين”

يجب على رئيس الوزراء البريطاني، أيا كان، أن يلتزم بمنهجية متوازنة ودقيقة أثناء التعامل مع السعودية. فالسعودية واحدة من أهم الحلفاء المقربين للمملكة المتحدة، أو على الأقل أحد أهم العملاء الذين يشترون الأسلحة البريطانية. لكن السعودية متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان وقد تتهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

فما الذي قاله بوريس جونسون عن السعودية؟ اتهم جونسون، أثناء توليه حقيبة الخارجية البريطانية، السعودية (ومعها إيران) بأنهما تقودان حربا بالوكالة، مرجحا أن هاتين الدولتين تفتقران إلى القيادة القوية بما فيه الكفاية. وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد: “هناك سياسيون يتبعون أساليب ملتوية ويسيئون استغلال الدين، وطوائف أخرى من نفس الدين لتحقيق أهدافهم السياسية”.

Advertisements

إيران: “الدبلوماسية هي الحل الوحيد”

بعيدا عن البريكست، تعتبر التوترات في العلاقات مع إيران هي المشكلة الدبلوماسية الأكثر إلحاحا في الأجندة السياسية لبوريس جونسون.

فالاتفاق النووي بين قوى الغرب وإيران للحد من الأنشطة النووية الإيرانية بدأ يتداعى في الفترة الأخيرة بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران التي تستمر في تخصيب اليورانيوم بينما ترسل بريطانيا المزيد من السفن الحربية إلى منطقة الخليج وسط مخاوف من احتجاز إيران لناقلات نفط أجنبية.

ولا يدعم رئيس الوزراء الجديد مواجهة عنيفة مع إيران، وهو الخيار الذي لا يستبعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال جونسون: “لمن يقول إن الدخول في حرب ضد إيران يمثل خيارا معقولا لنا في الغرب، أنا لا أصدق ذلك على الإطلاق. فالدبلوماسية لا بد أن تكون أفضل طريقة لإحراز تقدم”، وذلك أثناء مناظرة سياسة في إطار انتخابات رئاسة حزب المحافظين الحاكم.

وأضاف جونسون: “إذا سُئلت عما إذا كنت سأدعم إجراء عسكريا ضد إيران حال كوني رئيسا للوزراء، فسوف تكون الإجابة بلا”.

لكنه أشار إلى استعداده لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم بمعدل يخالف الاتفاق النووي.

