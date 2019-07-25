شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الخميس 25 يوليو 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365"” ينشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الخميس الموافق 25 يوليو 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون. الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة) الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة : 500. خط الرحلة: سيئون- جدة. الإقلاع : 08:00 صباحا. الوصول : 10:15 صباحا. رقم الرحلة : 501. خط الرحلة : جدة- سيئون. الإقلاع: 11:30 ظهرا (توقيت جدة) الوصول: 13:45 ظهرا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون- القاهرة. Advertisements الإقلاع : 14:45 ظهرا. الوصول : 17:30 مساء. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الإقلاع: 03:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول: 07:30 صباحا. رقم الرحلة : 6:00. خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع: 15:00 عصرا. الوصول : 17:30 مساء. رقم الرحلة: 6:40. خط الرحله:عدن- عمان. الإقلاع:07:45 صباحا. الوصول: 11:00 ظهرا. رقم الرحله : 649. خط الرحلة : عمان- عدن. الإقلاع: 12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول : 15:30 عصرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الخميس 25 يوليو 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.