قاصف k2 اليمنية تعاود رحلتها الجوية الى قاعدة الملك خالد بعسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير نفذ في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء عمليات هجومية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط بقطاع عسير.

وقال العميد سريع في تصريحات إعلامية، ان سلاح الجو المسير، نفذ عملية هجومية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بعدد من طائرات قاصف k2 المسيرة.

وأوضح العميد سريع، أن العملية الواسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن الذخيرة والتجهيزات ومواقع حساسة أخرى، مؤكدا أن العملية اصابت أهدافها بدقة عالية.