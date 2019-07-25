- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
اكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير نفذ في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء عمليات هجومية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط بقطاع عسير.
وقال العميد سريع في تصريحات إعلامية، ان سلاح الجو المسير، نفذ عملية هجومية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بعدد من طائرات قاصف k2 المسيرة.
وأوضح العميد سريع، أن العملية الواسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن الذخيرة والتجهيزات ومواقع حساسة أخرى، مؤكدا أن العملية اصابت أهدافها بدقة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر قاصف k2 اليمنية تعاود رحلتها الجوية الى قاعدة الملك خالد بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.