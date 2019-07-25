ضبط كميات كبيرة من الحشيش المخدر في حجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية مستبأ بمحافظة حجة 150 كيلو جرام من الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها.

وأوضح مدير امن المحافظة العميد عبدالله الطاووس أن كمية الحشيش التي تم ضبطها في نقطة غمام بمديرية مستبأ كانت مخبأة في سيارة شاص موديل 2009 وعلى متنها سبعة أشخاص بينهم إمرأتنان .

وأكد أن الجهات الأمنية قامت بتحريز الكمية والسيارة التي كانت تنقلها مع المتهمين واحالتهم ، إلى الجهات الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات .

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ونوه العميد الطاووس بالحس الأمني المرتفع لدى رجال الأمن في إكتشاف وضبط المخدرات ,, موضحاً أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة قد ضبطت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 937 كيلو جرام من الحشيش بالاضافة إلى كميات من الحبوب المخدرة .

من جانبه اشار مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد فيصل شرحة أن عملية الضبط الأخيرة جاءت بناءا على معلومات وتحريات سابقة,, مشيراً إلى أن رجال الأمن في نقطة التفتيش فور تلقي البلاغ تمكنوا من توقيف السيارة وضبط المتهمين واكتشاف كمية الحشيش التي كانت مخبأة بعناية في عدة أماكن من السيارة.

وأكد أن التحريات والتحقيقات تثبت وجود أدلة قطعية تشير إلى أن دول العدوان ومرتزقتها تسهل مرور المخدرات وتدعم تجارها.