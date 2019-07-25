تفاهمات سعودية إماراتية إصلاحية حول جنوب اليمن .. التفاصيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أكدت مصادر محلية في محافظة عدن، جنوب اليمن، وصول قوات ومعدات عسكرية سعودية الى المحافظة وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وذكرت المصادر ان المعدات والاليات العسكرية السعودية الواصلة الى عدن تأتي بالتزامن مع وصول عدد من القيادات العسكرية المحسوبة على حزب الإصلاح والجنرال العجوز علي محسن الأحمر.

فيما ذكرت مصادر عسكرية أن حكومة هادي تعتزم نقل عدد من الكتائب العسكرية في مأرب إلى محافظة عدن لإحلالها مكان القوات الإماراتية والقوات السودانية اللتان اعلنتا انسحابهما من العديد من المناطق.

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وكانت معلومات مسربة – حصل عليها الخليج 365 – أكدت أن السلطات العليا في السعودية وافقت على تمكين قيادات عسكرية وأمنية معروفه بولائها لحزب الاصلاح بتولي زمام الامور في المحافظات الجنوبية .

وقالت المصادر التي نقلت تلك التسريبات أن تفاهمات بين السعودية والامارات من جانب وبين السعودية والاصلاح من جانب اخر، قد رسمت ملامح مستقبل الجنوب، مؤكدة أن الامارات قد وافقع على مضض بتمكين الاصلاح من لعب دور محوري في الجنوب شريطة أن تساعدها القيادات الجديدة على سحب الاسلحة والمدرعات التي وزعتها الامارات على عدد من الفصائل وتسليمها للامارات استعدادا لنقلها الى خارج اليمن.

ولإثبات حسن النيه على ضوء التفاهمات الاخيرة، وافقت الامارات على تمكين الاصلاح من وثائق هامة منها محاضر التحقيقات حول جرائم الاغتيالات في الجنوب واسماء الجنوبيين الذين تدعمهم الامارات