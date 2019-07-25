عاجـــل : السعوديون يشعلون مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذة الفضيحة الاخلاقية المدوية .. شاهد ما الذي تفعله هؤلاء الفتيات بمدينة جدة ..«فيديو»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعوديون يشعلون مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذة الفضيحة الاخلاقية المدوية .. شاهد ما الذي تفعله هؤلاء الفتيات بمدينة جدة ..«فيديو»

تداول مغردون سعوديون، مقطع فيديو يرصد حشد غفير لفتيات سعوديات في إحدى حفلات جدة، وهن يرددن أغنية جنسية على إيقاع موسيقى صاخبة.

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وأظهر الفيديو المتداول على موقع "تويتر"، آلاف الفتيات السعوديات وقد احتشدن لحضور حفل إحدى الفرق الأجنبية في جدة، وأخذن يرددن كلمات جنسية.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، فإن اللقطات الموثقة من حفل سوبر جونير في جدة، وهي فرقة كورية جنوبية تستخدم أغاني جنسية