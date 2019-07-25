شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : السعوديون يشعلون مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذة الفضيحة الاخلاقية المدوية .. شاهد ما الذي تفعله هؤلاء الفتيات بمدينة جدة ..«فيديو» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعوديون يشعلون مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذة الفضيحة الاخلاقية المدوية .. شاهد ما الذي تفعله هؤلاء الفتيات بمدينة جدة ..«فيديو»
تداول مغردون سعوديون، مقطع فيديو يرصد حشد غفير لفتيات سعوديات في إحدى حفلات جدة، وهن يرددن أغنية جنسية على إيقاع موسيقى صاخبة.
شاهد ايضا :
شاهد اقوى ظهور للامير محمد بن سلمان .. مشهد مهيب وهو يمشي على انغام موسيقى تركية ..«فيديو»
وأظهر الفيديو المتداول على موقع "تويتر"، آلاف الفتيات السعوديات وقد احتشدن لحضور حفل إحدى الفرق الأجنبية في جدة، وأخذن يرددن كلمات جنسية.
وبحسب ما ظهر في الفيديو، فإن اللقطات الموثقة من حفل سوبر جونير في جدة، وهي فرقة كورية جنوبية تستخدم أغاني جنسية
واتهم مغردون سعوديون، الفتيات بأنهن "مجنسات" غير سعوديات، ويذهبن إلى الحفلات في جدة من أجل تشويه صورة السعودية.
وطالب مغردون آخرون، هيئة الترفيه في السعودية، بمحاولة ضبط الحفلات الخارجة، فيما شدد آخرون على ضرورة إلغائها نهائيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : السعوديون يشعلون مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذة الفضيحة الاخلاقية المدوية .. شاهد ما الذي تفعله هؤلاء الفتيات بمدينة جدة ..«فيديو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.