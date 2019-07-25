هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية بحضرموت

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة ومصحوبة بعواصف رعدية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
وتوزعت الأمطار بين المتوسطة على مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت بينما كانت خفيفة على أجزاء من مديريات ساحل حضرموت.
وصاحبت الأمطار عواصف رعدية، ونشاط لحركة الرياح ما جعل الرؤية الأفقية ضعيفة.
وحذرت غرفة أرصاد حضرموت مطلع الاسبوع الجاري من حدوث أمطار في الهضاب الجنوبية والأودية ومرتفعات ساحل حضرموت وأريافها امتداداً الى مدن سواحل حضرموت.
وقالت بأنه سيستمر لعدة أيام على أن يبدأ من مساء الاثنين الماضي إلى مساء الأربعاء من الأسبوع الجاري، مشيرة بأنه سيبلغ ذروته من مساء يوم غد الخميس إلى يوم السبت .
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