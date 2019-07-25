استعدادات حكومية لافتتاح جمرك رأس العارة في "لحج"

ناقش محافظ لحج اللواء احمد التركي، اليوم، مع نائب وزير المالية سالم بن بريك، الاستعدادات الجارية لافتتاح جمارك راس العارة بمحافظة لحج.

ووفق وكالة سبأ، فقد تم خلال اللقاء استعراض جهود استكمال التجهيزات النهائية لمبنى جمارك راس العارة الذي تم إنشائه بتمويل من مصلحة الجمارك وبكلفة 37 مليون ريال.

واكد بن بريك، إيلاء الحكومة اهتماما كبيرا بسرعة افتتاح المنفذ الجمركي الذي سيرفد خزينة الدولة بموارد ماليه كبيرة، وسيقلل من ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي عبر سواحل راس العارة والتي تفشت منذ اندلاع الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي عام 2015.