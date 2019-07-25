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تراند اليوم : المبعوث الأممي يتحدث عن إمكانية انفصال جنوب اليمن في حالة واحدة فقط

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من توريط اليمن في صراع إقليمي، وجعل "التقسيم" هو "الحل الوحيد".

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن يقينه في إمكانية إيجاد حل للصراع في اليمن، وحذر من صعوبة تحقيق ذلك إذا طال أمد الصراع هناك.

 

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وقال غريفيث في إحاطة صحفية "كلما طال أمد الصراع، كلما أصبح من الصعب إيجاد حل، ويصبح الاتجاه إلى تجزئة اليمن هو الحل الوحيد، وهو أمر يدعو إلى القلق".

وحذر غريفيث، من "احتمال توريط البلاد في صراع إقليمي هو أمر خطير جداً، وأن هذه الاحتمالية تتزايد بسبب الوضع في المنطقة، وقصف الأراضي ، والموقف حول إيران".

ومع ذلك، فإن المبعوث الخاص للأمم المتحدة مقتنع بأنه من الممكن حاليا إيجاد حل سياسي لليمن. في المقام الأول، لأن جميع الأطراف المتحاربة ملتزمة بحل الوضع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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