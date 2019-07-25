الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في جبهة مريس بالضالع

أعلن الجيش اليمني،الأربعاء، إحراز تقدم جديد بتحرير عدد من المواقع التي كانت خاضعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش الوطني اليمني شنت هجوما عنيفا من محاور عدة وتمكنت من تحرير مواقع من أبرزها منطقة القهرة ومواقع المنقز بالمحور الشرقي وتبة وينان الاستراتيجية وقرية الرفقة وقرية صولان وتبة الخنيقي بالمحور الشمالي للجبهة.
وأضاف أن قوات الجيش تمكنت أيضا من تحرير موقع الجميمة وتبة العظمة والمواقع المجاورة لها بالمحور الغربي للجبهة، موضحا ان الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح.
واعتبر ان تحرير تلك المواقع وتأمينها يمكن قوات الجيش اليمني من السيطرة النارية على مواقع الحوثيين في مناطق الزيلة وسلسلة تباب مريفدان.
وأكد استمرار المعارك مع ميليشيات الحوثيين الانقلابية في مختلف محاور جبهة مريس
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