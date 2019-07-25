مصور حربي جنوبي يتعرض لإعتداء من مرافقي قائد أمني في عدن

تعرض المصور الحربي الجنوبي، صالح العبيدي، لإعتداء سافر من قبل مسلحين يتبعون قائد شرطة النجدة، لبيب العبد .

وقا المصور العبيدي، انه فوجئ اثناء ارتياده سوق القات "الكراع" بمهاجمة افراد يتبعون لبيب العبد قائد النجدة التابع للداخلية وضربه بأعقاب البنادق في اجزاء مختلفة من جسمه طالت عينه التي فقدها في الساحل الغربي اثر صاروخ حراري ، كما أطلقوا النار عليه في نية مبيتة للشروع بقتله لولا لطف الله واحتماءه خلف السيارات الواقفة.

واوضح العبيدي ان جماعة العبد تلسنوا عليه ردا على منشورات يكتبها، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى مستوصف قريب من الحادثة لاجراء الاسعافات من الرضوض والنزيف الذي أصاب وجهه.

وأثارت هذه الحادثة حالة من السخط والغضب في الأوساط الصحفية والإعلامية بالجنوب، خاصة وأنها جاءت من قبل قائد أمني يفترض به توفير الأمن وليس الإعتداء على المواطنين .