عملية نوعية للواء الأول مقاومة توقع 20 قتيلاً في صفوف الحوثي بقعطبة

أسفرت عملية نوعية نفذها اللواء الاول مقاومة بقيادة وليد سيف سكره في جبهة حجر شمال غرب قعطبة بمحافظة الضالع، عن تكبيد ميلشيا الحوثي الإنقلابية عشرين قتيلاً وعشرات الجرحى .
ونفذت الأولى مقاومة، الأربعاء، هجوم عسكري عسكري على مواقع وتجمعات مليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة شمال الريبي وتباب الحساريه والبكيرية في عويش وتباب لكمة النوب والدرماء شمال الريبي والمعشار والدوحجه والطيرمه شمال لكمة الدوكي .
وأوضحت مصادر ميدانية، أن العملية أسفرت أيضاً عن وتحرير عدد من المواقع والمنازل التي كانت تتحصن بها مليشيات الحوثي كما اغتنم المقاتلين في اللواء اول مقاومة عدد من الرشاشات الخفيفه والمتوسطه .
وتزامنت مع العملية، غارات جوية لطيران التحالف العربي استهدف خلالها مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق الجب وعويش والمقلب وباجه شمال غرب جبهة حجر .
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