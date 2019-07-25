المسوري يهاجم عبدالسلام على خلفية تصريحاته لروسيا اليوم

هاجم المحامي، محمد المسوري، محامي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الناطق باسم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد عبدالسلام، على خلفية تصريحاته التي أدلى بها لقناة روسيا اليوم .

وقال المسوري في تغريدة له بتويتر، رصدها "الخليج 365" "محمدعبدالسلام وأسمه الحقيقي عبدالسلام صلاح أحمد فليته، لي معه تفاصيل كثيرة".

وأضاف "هو مجرد وعاء يتلقى ما يملونه عليه لاتعتقدوا أنه سياسي محنك فهو كثير الحديث قليل السياسة".

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وتابع "وهو يعلم أنني وفي أكثر من مرة كشفت حقيقته خاصة بعد أن أحرج الأشقاء في السلطنة مرارا ومع ذلك لم ولن يتعلم" .. مختتماً تغريدته بوصف عبدالسلام بـ"الغباء" .

وفي تصريحه لقناة روسيا اليوم أطلق عبدالسلام تهديدات جديدة للسعودية زعم فيها أن صواريخ ميلشياته قادرة على إستهداف كافة المرافق الحيوية فيها .

كما تحدث عن مقتل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بقوله أنه قتل بطريقة عفوية من قبل عناصر ميليشياته خلال محاولته الهرب من صنعاء، وهي الرواية التي حاولت الميليشيات فبركتها للرئيس السابق .