شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تعلن السيطرة على ”العمليات القتالية“ وتكشف عن مؤشرات انهيار الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، الأربعاء 24 يوليو/تموز، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات “القتل الممنهج ” الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية.

وأشار المتحدث في حديث قناة “إكسترا نيوز” رصده ”مأرب برس“، اليوم، إلى أن المليشيا الحوثية الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، موضحا في الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية.

وأكد أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات ”الجوف وصعدة وحجة ومأرب“ شمالي اليمن.

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وحول عدم التزام المليشيا باتفاق “ستوكهولم” قال المتحدث إن مليشيا الحوثي ألقت بالاتفاقات عرض البحر، وإنها لا تلقي بالا لتلك الاجتماعات البرية والبحرية الخاصة باللجنة المشتركة في “الحديدة ” حيث قامت بزراعة الألغام ، ونقض العهود والمواثيق.

ونوه إلى أن الجيش الوطني هو المسيطر الآن على العمليات القتالية، معتبرا أن القتل “الممنهج ”من قبل الملشيا، وعمليات الاختطاف تعد بمثابة مؤشرات على انهيار وانتهاك المليشيا الانقلابية للاتفاقات.

وأكد أن التحالف العربي بقيادة السعودية يقوم بتقديم الدعم “اللوجيستي” المتواصل للشعب اليمني، كما أن العمليات العسكرية ترافقها العمليات الإنسانية في مختلف الجبهات لمستحقيها، مشددا الحرص على تأمين الطرق لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية تقوم بنهب المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر ميناء الحديدة.