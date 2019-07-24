تراند اليوم : الريال اليمني يواصل الإنهيار أمام الريال السعودي والدولار

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات يوم الأربعاء 24 يوليو 2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الأربعاء: أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 579 : 582

الريال السعودي : 153 : 154

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