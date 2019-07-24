تراند اليوم : بعد أنباء وفاته .. مستشار أردوغان يفجر مفاجأة عن مصيره ويؤكد: هذا ما حدث للرئيس فعلًا ..!

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد أنباء وفاته .. مستشار أردوغان يفجر مفاجأة عن مصيره ويؤكد: هذا ما حدث للرئيس فعلًا ..! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رد ياسين آقطاي مستشار رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، على شائعات التي تحدثت عن وفاةرئيس البلاد وزعيم الحزب، رجب طيب أردوغان.

وقال آقطاي في توضيح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن "هذه الأنباء لا تطابق الواقع.. كل عام وفي هذا التوقيت بالذات، كما جرت العادة، فإن رئيسنا يكون في إجازة رسمية". وأضاف أن "غيابه خلال هذه الفترة بالذات يخلق جوا مناسبا لمثل هذه الشائعات". ووفقا لآقطاي، فإن جيشا من "الذباب الإلكتروني" يقف خلف نشر شائعة وفاة الرئيس أردوغان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

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