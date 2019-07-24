شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تصريح ادلى به متحدث الحوثي حول مقتل صالح..المسوري يكشف شخصية الأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاستاذ محمد المسوري المحامي الخاص بالرئيس السابق علي عبد الله صالح شخصية المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحوثي محمد عبد السلام عقب ان ادلى بتصريح صحفي حول حادثة مقتل الرئيس صالح وقال المسوري في تغريدة على حسابه بموقع تويتر رصدها محرر صحيفة عدن الغد, محمد عبدالسلام. أسمه الحقيقي عبدالسلام صلاح أحمد فليته لي معه تفاصيل كثيرة. Advertisements واضاف المسوري قائلاً: متحدث الحوثي هو مجرد وعاء يتلقى ما يملونه عليه لاتعتقدوا أنه سياسي محنك هو كثير الحديث قليل السياسة. وهو يعلم أنني وفي أكثر من مرة كشفت حقيقته خاصة بعد أن أحرج الأشقاء في السلطنة مرارا. ومع ذلك لم ولن يتعلم.

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