القوات السودانية تنسحب من غرب اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
انسحبت القوات السودانية المشاركة ضمن تحالف العدوان السعودي باليمن ، من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد.
وقال المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة في جبهة الساحل الغربي المرتزق وضاح الدبيش، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها .
وقال أن قوات تابعة لمرتزقة هادي حلّت محل القوات السوادنية المنسحبة “في إطار عملية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي، والمكونة من أكثر من 11 لواءً عسكريا”.
ويأتي انسحاب القوات السودانية التي تشارك في العدوان على اليمن بنحو 30 الف جندي سوداني (40% منهم أطفال)، عقب انسحاب للقوات الإماراتية من الساحل الغربي.
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