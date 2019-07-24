عاجـــل : الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية في منصب رفيع ..«الاسم والصورة»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري بتعيين هذه الشخصية في منصب رفيع ..«الاسم والصورة»

اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جديدا قضى بتعيين د.احمد باطايع رئيسا للهيئة العامة للاثار والمتاحف وجاء في نص القرار : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014م بشأن تشكيل حكومة وتسمية أعضائها وعلى القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 2016م بشأن تعيين رئيس مجلس الوزراء واستمرار اعضاء الحكومة Advertisements وعلى القرار الجمهوري رقم (180) لسنة 2018م بشأن تسمية رئيس للحكومة وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 2011/11/23م وبناء على عرض وزير الثقافة قرر مادة (1) : يعين الاخ/ د. أحمد أحمد باطايع رئيسا للهيئة العامة للاثار والمتاحف مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية .

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