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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رجل حضرموت القوي يخرج عن صمته ويفاجأ «عيدروس الزبيدي» بتحذير غير مسبوق ! (تفاصيل)

وجه مسئول حكومي بارز في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) رسالة تحذير شديدة اللهجة لدعاة الانفصال وفي مقدمتهم المدعو عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الذي تدعمه الامارات. وقال الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء في حضرموت الشيخ عبدالهادي التميمي محذرا : «حضرموت عصية على عيدروس الزبيدي وأبعد عليه من رؤية حلمة إذنه». واعلن التميمي «الوقوف مع منتسبي المنطقة العسكرية الأولى في خندق واحد ضد الإنفصال

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