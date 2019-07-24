عدن: لجنة الطوارئ ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لهطول أمطار غزيرة

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة عدن، رفع الجاهزية القصوى في كافة المرافق الصحية والمستشفيات، تحسباً لاحتمال هطول أمطار شديدة الغزارة بعدن، نتيجة المنخفض الجوي القادم من المحيط الهندي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ أحمد سالمين، وضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

ودعا الاجتماع كافة المعنيين من مدراء مكاتب الصحة بالمديريات والمستشفيات والمنشآت الصحية والمواطنين إلى التعاون مع غرفة العمليات والإبلاغ عن أي طارئ من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 02358259 - 02358260 - 735700774.

كما أقر اتخاذ التدابير الاحترازية التي تشمل رفع الجاهزية القصوى بجميع المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز الإسعاف بعموم مديريات عدن، وكذا تجهيز سيارات الإسعاف بالمستلزمات الضرورية وتوزيعها عل? الشوارع الرئيسية للمساهمة بسرعة تقديم الخدمة للمواطنين متى ما استدعت الحاجة، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

