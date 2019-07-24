الميليشيات تقصف بالمدفعية مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة

شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قصفاً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن . وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، قال مصدر عسكري ميداني أن عناصر مليشيات الحوثي المتمركزة في المناطق النائية بأطراف المديرية شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً بقذائف الهاون عيار 82 وقذائف الهاوزر وقذائف آر بي جي على مواقع القوات المشتركة شمال التحيتا . وأكد المصدر قيام المليشيات بعملية إطلاق نار واسعة ومكثفة مستخدمة الأسلحة من عيار 23 بالإضافة إلى الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 مستهدفة مواقع القوات المشتركة شرق التحيتا عصر اليوم الأربعاء . وتأتي عمليات القصف والإستهداف المتواصلة التي تشنها مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة في أكثر من محور من مناطق ومديريات محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وخرقها اليومي للهدنة الأممية التي تتضمن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة أواخر العام المنصرم .

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