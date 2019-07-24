مصافي عدن تبدأ ضخ البنزين إلى خزانات شركة النفط

قالت شركة مصافي عدن، أنها بدات مساء اليوم، بضخ كمية من مادة بنزين السيارات إلى خزانات منشآة البريقة التابعة لشركة النفط اليمنية فرع عدن .

وأوضحت الشركة، أن الكمية التي يجري ضخها تبلغ ألف طن متري وبعد إنتهاء الضخ ستقوم شركة النفط بتزويد السوق المحلية بالبنزين بحسب برنامجها .

وجاءت عملية الضخ، عقب أزمة خانقة في مادة البنزين تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ أيام بسبب رفض محتكر توريد المشتقات النفطية إلى عدن، ضخ أي كميات قبل سداد ما له من مستحقات لدى الحكومة .