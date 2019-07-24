عدن .. باخرة محملة بالمازوت تدخل إلى ميناء الزيت لتزويد محطات الكهرباء

قال مصدر في شركة مصافي عدن، أن باخرة محملة بكميات من مادة المازوت المخصصة لمحطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، دخلت عصر اليوم إلى ميناء الزيت التابع للشركة .

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن السفينة Marinoula المحملة بكميات من مادة المازوت المخصصة لمحطات توليد الكهرباء دخلت إلى رصيف الميناء إستعداداً لبدء تفريغها .

وأضاف المصدر، أنه سيتم الضخ لخزانات محطة الحسوة الحرارية والمنصورة ، فور الإنتهاء من عملية تفريغ الكمية .. مؤكداً أن ضخ المازوت سيسهم في تحسين خدمة الكهرباء التي تعاني إنقطاعات متكررة منذ أيام .