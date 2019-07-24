شبوة .. لقاء يناقش ترتيبات مشروع الخزان الإستراتيجي للمحروقات برضوم

ناقش لقاء جمع اليوم الأربعاء، محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، وقيادة فرع شركة النفط اليمنية، جملة من القضايا الفنية المرتبطة ببدء العمل في مشروع الخزن الاستراتيجي للمحروقات بالمحافظة بتكلفة خمسة عشر مليون دولار .

وأستمع بن عديو من قيادة الشركة إلى شرح حول أهمية المشروع الذي سيقام بمديرية رضوم على مساحة اجمالية تقدر بواحد كيلو متر مربع وبسعة تخزينية ثلاثين ألف طن، ودوره الاستراتيجي في تأمين احتياجات أربع من محافظات الجمهورية من المحروقات النفطية .

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد تطرق اللقاء الى مناقشة مختلف أوضاع الشركة وتأثيرات مديونية القطاع العام للشركة على مركزها المالي .

وشدد ين عديو على تعزيز الدور الرقابي والإشرافي لشركة النفط على توزيع المحروقات وبيعها في المحطات والعمل على منع احتكارها مهما كانت الأسباب .. مؤكداً على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بمستحقات الشركة لدى القطاع الحكومي بالمحافظة والتي بلغت مليار و400 مليون ريال .

حضر اللقاء، مدراء عموم فرع شركة النفط بشبوة، صالح الكديم، ومكتب المالية محمد عتيق وفرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق .